شكرا لبحثكم عن خبر وفاة رابع برلماني يمني جراء اصابته بفيروس كورونا بصنعاء (الاسم والصورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية ان برلماني يمني توفي الاربعاء متأثرا باصابته بفيروس كورونا المميت في صنعاء.

وحسب المصادر ان عضو مجلس النواب رقم 4 "ناجي احمد عتيق" عن الدائرة ١٣٣ من محافظة البيضاء توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



يذكر ان فيروس كورونا قد قضى على على اربعه برلمانيين يمنيين وهم:

عبدالرحمن المحبشي

محمد علي مرعي

صالح السنباني، ليرتفع بذلك عدد المتوفين من اعضاء مجلس النواب إلى 45 عضو من إجمالي 301 هم أعضاء البرلمان في اليمن.

هذا وماتزال تداعيات فيروس كورونا في اليمن، حيث توفي المئات وبشكل يومي بينهم كفاءات، وسط انعدام تام للقطاع الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رابع برلماني يمني جراء اصابته بفيروس كورونا بصنعاء (الاسم والصورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.