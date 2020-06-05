شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تكرم مغترباً يمنياً في «الرياض» (صور السبب) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرمت المملكة العربية السعودية، عبر لجنة تنمية محافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض ،الأحد، مغتربا يمنياً يعمل في محل خياطة .

بو اللجنة هدايا للمقيم اليمني وائل صادق نظير مبادرته الاجتماعية بتقديم 1000 كمامة هدية لأهالي المدينة من دون مقابل.

وكان المغترب اليمني وائل صادق الذي يعمل بأحد محال خياطة الملابس الرجالية بمحافظة الأفلاج، قد قدم 1000 كمامة قماشية مجاناً لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها.

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وأضاف في تصريح لصحيفة سبق "خير المملكة سابق ونعيش في خيرها، فقد قدّمت لنا الكثير وما نقدّمه الآن أقل واجب يمكن أن نقدّمه".

واختتم: "أعمل بمحافظة الأفلاج منذ 8 سنوات، ولم أشعر بالغربة بفضل تعامل كفيلي الأبوي معي وحسن تعامل الأهالي الأخوي".

وبدأت السعودية، الأحد، المرحلة الثانية من مراحل عودتها للحياة الطبيعية، وتستمر هذه المرحلة مدة 20 يوماً، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي.