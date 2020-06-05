شكرا لبحثكم عن خبر اللجنة الاشرافية لكهرباء عدن تبدأ بقطع الربط المزدوج والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت اللجنة المكلفة من الإدارة الذاتية للإشراف على مؤسسة الكهرباء ومتابعة نشاطها عن اجراءات سيتم اتخاذها لمكافحة الإستغلال الغير المشروع للطاقة الكهربائية من خلال تدشين حملة لمكافحة الربط المزدوج " ربط خطين في آن واحد " وذلك للإستفادة من الطاقة المفقودة والمهدوة وضمان التوزيع العادل للطاقة بين المستهلكين .

واوضح عضو اللجنة الإشرافية احمد سعيد كرامة في تدوينه نشرها على حسابه في منصات التواصل الاجتماعي قائلا : بإشراف ودعم وتوجيه اللجنة الإشرافية لكهرباء عدن ستدشن قريبا حملة مكافحة الربط المزدوج ( اللي رابطين خطين ) للحد من فاقد التيار الكهربائي .

وعبر كرامة عن شكر الإدارة الذاتية لمنتسبي وكوادر مؤسسة لجهودهم الحثيثة لإنتشال الكهرباء من وضعها المزري قائلا : الإدارة الذاتية للجنوب ممثلة باللجنة الإشرافية على الكهرباء تتقدم بالشكر والتقدير لمنتسبي كهرباء عدن لتعاونهم الكبير مع اللجنة ، لإنتشالها من وضعها المزري المأساوي ، كما أن هناك فاسدين أيضا هناك شرفاء مجهولين يعملون بصمت من منطلق الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني ، وجدنا تفاعل وشفافية وشجاعة لدى الكثيرين بكهرباء عدن ، والكل اليوم بخندق واحد ونريد أن نخرج من هذا المأزق الخطير بسلام .

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