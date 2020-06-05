شكرا لبحثكم عن خبر هذا موسمها: في اليمن .. «ملكة الفواكه» الوحيدة التي «تحتوي» على فيتامينات «سي» و«ج» و«أ» و«ب6» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف خبراء التغذية، عن فوائد "ملكة الفواكه"، مؤكدين أنه ينبغي علينا تضمينها في نظامنا الغذائي، لأنها تعزز نظام المناعة وتقويه وقد تقلل من فرص الإصابة بمضاعفات خطيرة للعدوى التنفسية.

وحسب صحيفة "إكسبريس"، تعد المانغو (ملكة الفواكه)، إحدى أفضل الثمار التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار، وفقا لتطبيق طورته شركة علوم الصحة ZOE.

وقالت الشركة إن "فاكهة المانغو غنية بفيتامين A، وهو أمر حاسم لتحسين جهاز المناعة، خاصة في ظل انتشار جائحة "كورونا"، حيث يساعد تناول المزيد من المانغو في دعم وظيفة الجهاز المناعي.

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وأضافت: "يلعب العديد من الفيتامينات والمعادن المختلفة، دورا رئيسيا في دعم وظائف المناعة لدينا.

وفيتامين A، الذي يمكن العثور عليه في الفاكهة والخضروات ذات الألوان الزاهية، بما في ذلك السبانخ والجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر والمانغو والبابايا والمشمش، هو مثال واحد فقط".

ووفقا للدراسة، تحتوي الفاكهة النضرة على عدد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب6 والفولات والحديد والمغنيسيوم، كما أنها محملة بمضادات الأكسدة والألياف.

كما يحتوي كوب واحد من المانجو على نحو 36.4 ميليغرام من فيتامين سي، والذي يساعد في تقليل مدة المرض ويدعم وظيفة المناعة الطبيعية في الجسم.