شكرا لبحثكم عن خبر أعلن عن ضربة مزدوجة للاطاحة بالانقلاب والتمرد المدعومين إيرانيا و إماراتيا.. مسؤول حكومي يمني يدعو إلى إصلاح مسار ”الشرعية” و”الوحدة” وعودة قادتها إلى أرض الوطن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عندما كثر الظلم والفساد نادينا مبكرا بإصلاح مسار الوحدة وإدارتها ولكن الإصرار على الخطأ أوصل #اليمن الى هذا الحال واليوم ننادي بإصلاح مسار الشرعية وعودة قادتها الى داخل الوطن وحسن اختيار مسؤليها وتفعيل مؤسساتها ومحاربة الفساد والفشل باسمها ولاتكرروا الخطأ فيندم الجميع#صلاح_باتيس Advertisements 555 12:01 PM - Jun 4, 2020 Twitter Ads info and privacy

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كانت هذه تفاصيل خبر أعلن عن ضربة مزدوجة للاطاحة بالانقلاب والتمرد المدعومين إيرانيا و إماراتيا.. مسؤول حكومي يمني يدعو إلى إصلاح مسار ”الشرعية” و”الوحدة” وعودة قادتها إلى أرض الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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