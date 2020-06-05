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يزيد بن سلمان - شبوة - وفاة الشميري الممثل والمخرج المسرحي الكبير في عدن

وهيب داوؤد

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بقلوب يملؤها الحزن والأسى ومؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي مدير عام معهد جميل غانم للفنون الجميلة/ الاستاد فؤاد مقبل والطاقم التدريسي بمعهد جميل غانم بمحافظة عدن وفاة القامة الفنية الكبيرة ومؤسس قسم المسرح بمعهد جميل غانم / المغفور له باذن لله تعالى الاستاد/ أحمد محمد الشميري الذي وافته المنية ظهر اليوم في العاصمة المؤقتة عدن بعد معاناة طويلة مع المرض .

ويعد الفقيد من الكوادر الرئيسة ومن مؤسسين قسم المسرح والذي كان يرأس قسم المسرح وتخرج وتلمذ على يد فقيدنا نخبة كبيرة من نجوم المسرح والدراما في عدن واليمن بشكل عام ويعد الاستاد احمد محمد الشميري واحد من الكوادر الفاعلة التي اسهمت في تطوير تأسيس قسم المسرح بمعهد جميل غانم عدن وقدم فقيدنا الراحل خلال مشواره الطويل العديد من الاعمال المسرحية الناجحة مع عدد كبير من رواد المسرح .

وبهذا المصاب الجلل يتقدم مدير عام معهد جميل غانم الاستاد/ فؤاد مقبل ونائب مدير معهد جميل غانم والطاقم التدريسي بالمعهد والاداري وكافة منتسبيه باحر التعازي وعظيم المواساة لاسرة الفقيد ومحبيه سألين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون .

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