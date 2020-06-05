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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: الحارس الشخصي علي عبدالله صالح ينشر اول صورة له بعد حادث تفجير دار الرئاسة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - و قال دويد في تغريدة على "تويتر": "كل ما نظرت إلي صورتي هذه التي إلتقطت لي بعد خمسة أيام من الحادث في المستشفي العسكري بالطائف أدركت أن الجماعات الدينيه والطائفيه المتطرفه لا دين لهم ولا مذهب في أوساط الأمه الأسلاميه".
وأضاف: "هؤلاء من شوهوا صورة الأسلام أمام العالم".
وجاء نشر دويد للصورة، تزامنا مع إحياء ناشطي حزب المؤتمر للذكرى التاسعة لحادثة دار الرئاسة الانفجار الذي استهدف علي صالح حين كان رئيسا للجمهورية في مسجد دار الرئاسة ماتسبب في مقتل عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشوري .
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