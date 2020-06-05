شكرا لبحثكم عن خبر دولة عربية تقود وساطة لانهاء التوتر بين اليمن واريتريا والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر حكومي، إن دولة عربية تقود حاليا وساطة بين اليمن واريتريا لانهاء التوتر في المياة الاقليمية قبالة جزيرة حنيش.

‏وفي تصريح له، أضاف رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية اللواء الركن خالد القملي إن وساطة تقودها دولة عربية بين اليمن وإريتريا، بهدف التهدئة بين الجانبين.

وأشار القملي الى ان الوساطة ناقشت عملية تبادل وإطلاق سراح الصيادين اليمنيين على متن 14 قارب صيد، مقابل إطلاق سراح سبعة محتجزين من جنود البحرية الإرتيرية.

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وكانت الحكومة الشرعية دعت دولة إريتريا إلى وقف الاعتداءات وعمليات الاختطاف المتكررة لصيادين محليين.

جاء ذلك في منشور لوزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين، عبر فيسبوك، الخميس، غداة اتهام إريتريا باختطاف 4 صيادين من مياهها الإقليمية في البحر الأحمر.

وانتقد كفاين "اعتداءات متكررة من الجانب الإريتري على الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية واختطاف العشرات منهم، ومصادرة قواربهم. آخرها قبل يومين".

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وقال الوزير اليمني: "هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي أن تتوقف".

كما دعا السلطات الإريترية إلى إطلاق سراح الصيادين اليمنيين، الذين تم اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية، وتسليم القوارب والمعدات التي تم الاستيلاء عليها.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي باليمن، عقيد وضاح الدبيش، إن قوات خفر السواحل اليمنية أسرت 8 جنود إريتريين أثناء دخولهم المياه الإقليمية، قبالة جزيرة حنيش، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.

والأربعاء، دخلت قوات خفر السواحل الإريترية إلى المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الخوخة والمخا، على بعد 18 ميل بحري، واقدمت على اختطاف أربعة صيادين يمنيين واقتيادهم إلى إريتريا.

وسبق أن تنازعت اليمن وإرتيريا على جزر أرخبيل "حنيش"، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998.