شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الصحة تنعي وفاة عميد الأسرة الطبية في اليمن جراء إصابته بكورونا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - نعت وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية، وفاة الأستاذ الدكتور ثابت محمد ناشر وزير الصحة الأسبق الذي وافاه الأجل الخميس، في أحد مشافي العاصمة صنعاء إثر وباء كورونا، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة اليمن واليمنيين.
وقال بيان صادر عن وزارة الصحة، ان رحيل الدكتور ناشر، خسارة كبيرة للقطاع الصحي، ولليمن ككل.
واشار البيان أن الدكتور ناشر يعد مؤسس لكلية الطب في جامعة صنعاء وعميد الأسرة الطبية وله بصمات داخل الوطن وخارجة. وله مؤلفات أثرى بها المكتبة الطبية الوطنية والعربية.
وعبر وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، في بيان النعي عن خالص التعازي وعظيم المواساة لمنتسبو قطاع الصحة ولأسرة وذوي الفقيد.
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