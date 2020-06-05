شكرا لبحثكم عن خبر وفاة ٦ من عائلة واحدة في صنعاء بسبب فيروس كورونا(تفاصيل خاصة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - روى مصدر مقرب من عائلة جار الله بالعاصمة صنعاء تفاصيل وفاة ستة من عائلته بسبب فيروس كورونا.

وقال المصدر وفقا لموقع كريتر سكاي ان عائلته تمر بأصعب اوقاتها حيث فقدت ستة خلال عشرة ايام في البداية اصيب ابراهيم بفيروس كورونا ظل يعاني منها لمدة ثلاثة أيام قبل ان يتوفى وبعده بيومين توفيت زوجته.

وتابع قائلا بعد وفاة ابراهيم وزوجته بيومين لحقت زوجة اخي عمار قبل ان يتوفى عمار بنفس الاعراض بعد وفاة زوجته ب٢٤ ساعة.

Advertisements

وواصل قائلا ان قبل يومين توفي ابن عمه محمد بنفس الاعراض في حي هبرة وسط العاصمة صنعاء. مشيرا ان زوجته توفيت صباح اليوم.

ونوه بالقول ان عائلته فقدت 3 رجال و3 نساء خلال عشرة ايام متوسط الاعمار ٣٥ عاما .

وطالب المصدر من سلطة الامر الواقع الحوثيين على فرض حظر التجوال حتى لا يتفشى فيروس كورونا.ر