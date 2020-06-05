شكرا لبحثكم عن خبر بالاسماء والصور .. تسريب جديد باعضاء الحكومة اليمنية المقبلة ومحافظ عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهرت دراسة نشرت في مجلة "لانسيت" الطبية أن الأشخاص المصابين بالسرطان هم أكثر عرضة للوفاة بكورونا "كوفيد-19" بمرتين مقارنة بغير المصابين به. ووجدت بيانات تعود

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