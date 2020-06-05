شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور .. شاهد كيف أديت أول صلاة جمعة بعد رفع الحظر بالمساجد في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت عدد من الصور كيف أديت صلاة الجمعة في معظم جوامع ومساجد المملكة اليوم بعد رفع إيقاف الصلاة بالمساجد.

وأدى المصلون صلاة الجمعة وسط جملة من التدابير الاحترازية والتي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية، إلى جانب اتباع توجيهات وزارة الصحة الخاصة بلس الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، التزاماً كبيراً من المصلين بالتوجيهات الصادرة حيث أحضر معظمهم سجادات الصلاة معهم من منازلهم، وعدم التزاحم أثناء الدخول والخروج لتجنب التقاط العدوى.

كما أظهرت صور عددا من الفرق الطبية والمتطوعين، أمام بوابات بعض المسجد، لقياس درجة حرارة المصلين قبل الدخول، إلى جانب توفير معقمات الأيدي.

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