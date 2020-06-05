شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلوح بمنح الجنسية لملايين الأشخاص .. والسبب الصين ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيقترح على ملايين من سكان هونغ كونغ جوازات سفر وإمكانية الحصول على الجنسية البريطانية إذا أصرت الصين على فرض قانونها حول الأمن القومي على المنطقة.

وقال جونسون في مقال نشر في صحيفتي “تايمز” و”ساوث تشاينا مورنينغ بوست”: “يخشى العديدون في هونغ كونغ أن يكون أسلوب حياتهم مهددا، وإذا مضت الصين قدما وأعطت مبررا لهذه المخاوف، فلا يمكن لبريطانيا بملء ضميرها أن تتجاهل الأمر وتتجاوزه، بالعكس سنحترم واجباتنا وسنقدم خيارا بديلا”.

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وأضاف جونسون أن نحو 350 ألف شخص في هونغ كونغ يحملون حاليا “جواز السفر البريطاني لما وراء البحار” الذي يسمح بدخول المملكة المتحدة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وسيكون 2,5 مليون شخص إضافيين مؤهلين للتقدم بطلبات للحصول على هذه الوثيقة التي منحت لسكان المستعمرة البريطانية السابقة عند إعادتها إلى الصين.

وينص القانون حول الأمن القومي الذي اقرت الجمعية الوطنية الشعبية الصينية مبدأ فرضه لكن لم ينته بعد، على عقوبات للنشاطات الانفصالية و”الإرهابية” والتخريب والتدخلات الأجنبية في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وتابع جونسون: “إذا فرضت الصين قانونها للأمن القومي، فستغير الحكومة البريطانية تشريعها الخاص بالهجرة وتسمح لأي شخص يحمل هذه الجوازات ويقيم في هونغ كونغ بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد ومنح مزيد من الحقوق، بما فيها الحق في العمل الذي يمكن أن يضعه على طريق المواطنة”.