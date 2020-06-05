شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على "فاتن مكي" أخطر قيادات العصابات الذي سقط أخيراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اليوم الجمعة معلومات خطيرة عن امير فاتن مكي الذي اعتقلته أجهزة امن الدولة في دبي .

ويعد "فاتن مكي " من أخطر قبادات العصابات ، وهو بلجيكي الجنسية وزعيم عصابة خطيرة تدعي " السوديوان " وعلى صلة بالقيادي الخطير رضوان التاغي .

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ورغم صغر سنه إلا أنه نجا من عدة محاولات للقبض عليه بعدما نفذ عدة عمليات منها قتل أكبر مهرب كوكايين "ديفيد راموس" الملقب بـ "مارادونا" ، ما قتل ثلاثة من زملائه في السويد واختبأ في اسبانيا عام 2018 وتمكن من الفرار من الشرطة الإسبانية .

كما وجهت إليه اتهامات بعمليات اختطاف وإطلاق نار وتفجير مستودعات وإضرام النيران في مطاعم وغيرها من الجرائم.