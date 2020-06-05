شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال فاتن مكي أخطر قيادات العصابات الدولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر اليوم الجمعة عن نجاح جهاز أمن الدولة بدبي في اعتقال فاتن مكي، أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة . الجدير بالذكر أن فاتن مكي متهم بالقتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال ومدرج على قوائم الإنتربول .

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