شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مريام فارس تصدم المتابعين بظهور هو الاول من نوعه.. لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض... شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة ميريام فارس صور جديدة لها في حسابها الشخصي على موقع إنستقرام، ظهرت فيها بإطلالة صيفية مختلفة باللون الأزرق.

ودونت ميريام فارس على صورها الجديدة عبارة: "الأزرق من ألواني المفضلة، فما هو لونكم المفضل".

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ميريام فارس

ميريام فارس أحد المطربات اللاتي ححقن نجاحاً ملمواً في الوطن العربي بعد هورها، فإلى جانب نجاح أغنياتها كان لإطلالتها أيضاًا دوراً في منحها مكانة مختلفة.

وأثارت إطلالة ميريام فارس بالشعر الكيرلي انتباه الكثير، حيث حاولت كثير من الفتيات تقليدها، والسؤال عن خطوات حصولهن على شعر كيرلي يناسب إطلالتها.

وخلال فترة الحجر المنزلي، شاركت الفنانة ميريام فارس متابعاتها بفيديو تشاركهن من خلاله بكيفية قص الشعر تدرجات داخل المنزل، دون الحاجة للذهاب إلى صالون التجميل والاستعانة بمتخصص، حيث خرجت ميريام فارس بتحدِ جديد قبل عيد الفطر، وهو تعليم الفتيات كيفية الحصول على نيولوك من خلال قص الشعر دون الحاجة للاستعانة بمصفف محترف.

وظهرت ميريام فارس في منزلها وهي تسرد لمتابعيها كيفية قص الشعر، حيث أنها معتادة منذ سنوات على قص شعرها بنفسها وليس هذه الأيام بسبب الحجر المنزلي المفروض من أجل محاربة فيروس كورونا.

طرق قص الشعر

وبعد ظهور ميريام فارس في فيديو ترح فيه طريقة قص الشعر في المنزل، نشرت الفنانة هيدي كرم فيديو في حسابها الشخصي على موقع إنستقرام وهي تقص شعرها، مستغلة بقائها في المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا في تجربة هي الأولى لها في قص الشعر ذاتياً.



وقالت هيدي كرم في الفيديو: "الظاهر إن الواحد زهق من القاعدة في البيت، وأنا من كام يوم شوفت فيديو على إنستجرام لميريام فارس وهي بتقص فيه شعرها، وقالت فيه إنها متعودة إنها تقص شعرها لنفسها ديجراديه، والحقيقة أنا عايزة أظبط شعري فقررت أجرب أقصه بنفسي".