شكرا لبحثكم عن خبر واشنطن توجه دعوة جديدة لمليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت الولايات المتحدة الأميركية، مليشيا الحوثي الإنقلابية، إلى الانخراط في حل سلمي ينهي الصراع الدائر في اليمن.

وطالبت السفارة الأميركية باليمن، في بيان مقتضب على "تويتر"، مليشيا الحوثي بالاستجابة لنداءات الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، والتوقف عن مهاجمة السعودية بطائرات بدون طيار، تقدمها إيران.

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وقال البيان: لقد حان الوقت للحوثيين للعمل من أجل حل سلمي لإنهاء الصراع في اليمن.

وأضافت السفارة ان مليشيا الحوثي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية المهمة لليمنيين.

وفي أواخر الشهر الماضي، ناقش المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، مع وفد من مليشيا الحوثي، الوضع الإنساني وترتيبات الحل الشامل لأزمة البلاد.