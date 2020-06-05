بالفيديو: سعودي يدفن رضيع في الرمل ويطعمه حفنة من تراب

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يزيد بن سلمان - شبوة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يطعم طفل رضيع حبات الرمل، بعد دفن نصف جسده في الرمال.
من جانبها أكدت هيئة حقوق الإنسان، اتخاذها حزمة من التدابير العاجلة ضد المحتوى المنشور الذي ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر.
وأضافت الهيئة، وفقا لـ”الإخبارية”، أن هذه التدابير تأتي بالتنسيق مع جهات الاختصاص وشددت الهيئة على أن حماية حقوق الطفل مسؤولية الجميع.
قناة الإخبارية
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فيديو | هيئة حقوق الإنسان: التحقيق في محتوى ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر#الإخبارية
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فيديو | هيئة حقوق الإنسان: التحقيق في محتوى ينتهك حقوق الأطفال ويعرض حياتهم وسلوكياتهم للخطر#الإخبارية pic.twitter.com/9TzGeONnlR— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 3, 2020
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٤:٢٥ م - ٣ يونيو ٢٠٢٠
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