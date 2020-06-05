شكرا لبحثكم عن خبر معدل الوفيات 22 بالمئة .. آخر إحصائيات انتشار كورونا في اليمن (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، التابعة لوزارة الصحة في الحكومة الشرعية، قبل قليل، عن آخر احصائيات انتشار فيروس كورونا المستجد في اليمن.

وأكدت اللجنة عبر صفحتها بـ "تويتر"، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن إلى (453) إصابة بينها (103) وفاة أي بنسبة أكثر من 22% من اجمالي عدد الإصابات، فيما بلغ إجمالي حالات التعاف 17 حالة.

وسجلت اللجنة أمس الخميس، (34) حالة إصابة جديدة منها (5) وفيات بالإضافية إلى حالتي وفاة مسجلة مسبقا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

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وترفض مليشيا الحوثي الإنقلابية الإفصاح عن الارقام الحقيقة للوفيات والإصابات في مناطق سيطرتها، ولم تعلن وزارة الصحة الحوثية سوى 4 حالات إصابة بالفيروس في العاصمة صنعاء، بينهما حالة وفاة وحالتي تماثلتا للشفاء، وقالت صحة الحوثيين في بيان لها ان الوباء منتشر في عدة مناطق ومحافظات وإنها لن تكشف عن اعداد الإصابات والوفيات في مناطق سيطرتها لان ذلك يسبب القلق والخوف حد قولها.