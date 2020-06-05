شكرا لبحثكم عن خبر قرار حكومي بإيقاف مسؤول في القنصلية اليمنية بجدة بعد أيام من إثارة موضوع أخذ رسوم مرتفعة على فحص كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت الحكومة الشرعية، اليوم الخميس، قرارا يقضي بإيقاف مندوب القنصلية العامة بجدة عن عمله، وذلك بعد أيام إثارة موضوع أخذ رسوم مرتفعة على فحص كورونا .

وأقرت الحكومة، إيقاف خالد حزام مندوب القنصلية العامة بجدة في منفذ شرورة الحدودي عن ممارسة عمله.

وبحسب بيان السفارة اليمنية لدى الرياض، فإن إيقاف مندوب القنصلية اليمنية بجدة، جاء تحقيقا لسلامة وشفافية ونزاهة التحقيق وعملا بأحكام القانون الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات التأديبية وتوجيهات وزير الخارجية اليمني.

وجاء هذا القرار بعد أيام من إثارة موضوع أخذ رسوم مرتفعة على فحص كورونا من قبل المقيمين اليمنيين الراغبين بالسفر إلى بلادهم.

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واتهم ناشطون مسؤولين يمنيين بالتعاقد مع مختبرات خاصة في المملكة لقبض مبالغ باهظة وصلت إلى 1300 ريال سعودي مقابل إجراء فحص "كورونا" المشروط على الراغبين بالسفر إلى اليمن في منفذ الوديعة.

وفي ذات السياق، أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، أن لجنة التحقيق في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شروره، بأشرت مهامها يوم امس الأربعاء الموافق 2 يونيو ووضعت خطة لعملها وبدأت بإجراء الاتصالات اللازمة وجمع المعلومات الضرورية بشان القضية.

وقالت السفارة في بيان لها، أن اللجنة ستقوم بزيارة منطقة شروره فور حصول السفارة على موافقة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، من أجل الوقوف على كافة الوقائع والملابسات المتصلة بالقضية وجمع وتحري الأدلة بشأنها.

وأكدت أن اللجنة ستعمل اللجنة بسرية تامة وفقا للقانون وليست مخولة بالإدلاء بأي تصريحات، وسيتم نشر نتائج التحقيق بشكل رسمي وبكل شفافية ووضوح حال الانتهاء من التحقيق.