”مرتبات اليمنيين” تشعل ثورة مليونية على منصات التواصل الاجتماعي

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يزيد بن سلمان - شبوة - أشعل آلاف الموظفين اليمنيين المنقطعة مرتباتهم منذ أكثر من أربع سنوات، مساء اليوم، كافة منصات التواصل الاجتماعي، بثورة تغريدات مليونية.

وطالب نشطاء وموظفين في حملة مليونية، لصرف رواتب الموظفين في القطاع العام المتقطعة منذ أكثر من أربع سنوات.

وحملت الحملة عدد من الهشتاجات؛ أبرزها:

الراتب حق مشروع..الراتب حياه..

‎#جامعة_صنعاء_بدون_مرتبات_للسنة_الرابعة

‎#اكاديميين_غير_نازحين

‎#Sanaa_University_without_salaries_for_the_fourth_year

‎#Non_displaced_academics

# الحملة المليونية - لصرف رواتب الموظفين في اليمن - في ظل أنتشار وباء كورونا

# # الراتب حق شرعي ودستوري وقانوني لجميع موظفي الدولة

# أصرفوا-رواتب كل موظفي اليمن

# انقطاع رواتب الموطفين اليمنيين منذ أكثر من أربع سنوات جريمة ضد الإنسانية.

ودشن الحملة أساتذة وموظفي جامعة صنعاء والجامعات اليمنية الواقعة بالمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية، ليلتحق بها موظفي التربية والصحة والصحفيين وبقية القطاعات الخدمية الأخرى.

وكانت نقابات الجامعات اليمنية، وجهت مناشدة عاجلة لمؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض، للمطالبه بإلزام الحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف المرتبات بشكل ثابت و مستمر و عدم إقحامها في الصراع الدائر.

ويعاني أكثر من نصف مليون موظف وأسرهم من إنقطاع مرتباتهم منذ نقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن، في سبتمبر 2016.

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