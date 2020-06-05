شكرا لبحثكم عن خبر سيارة إسعاف ترمي جثة قرب مقبرة بتعز وامرأة تقوم بالواجب! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز، بان سيارة إسعاف قامت برمي جثة مكيسة بالكيس الخاص بوفيات كورونا، قرب مقبرة السعيد ظهر أمس.

وذكرت المصادر بأن مواطنون تقدموا ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق في إلقاء جثة قرب مقبرة السعيد ومحاسبة المتورطين في الجريمة.

وأشارت المصادر إلى أن إمرأة مهمشة مع ابنائها وشباب آخرين من الحارة المجاورة للمقبرة قاموا بدفن الجثة بعد أداء صلاة الجنازة عليها.

وتعاني المحافظة من تفشي لوباء كورونا.

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