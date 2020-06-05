شكرا لبحثكم عن خبر بيان من السفارة اليمنية بالرياض بشأن المسافرين وفحوصات PCR والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السفارة اليمنية في الرياض، أن لجنة التحقيق في قضية الفحوصات المختبربة في محافظة شروره، بأشرت مهامها يوم امس الأربعاء الموافق 2 يونيو ووضعت خطة لعملها وبدأت بإجراء الاتصالات اللازمة وجمع المعلومات الضرورية بشان القضية.

وقالت السفارة في بيان لها، أن اللجنة ستقوم بزيارة منطقة شروره فور حصول السفارة على موافقة الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، من أجل الوقوف على كافة الوقائع والملابسات المتصلة بالقضية وجمع وتحري الأدلة بشأنها.

وأضافت: تحقيقا لسلامة وشفافية ونزاهة التحقيق وعملا بأحكام القانون الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات التأديبية وتوجيهات معالي وزير الخارجية صدر قرار بإيقاف الأخ خالد حزام مندوب القنصلية العامة بجدة في المنفذ الحدودي عن ممارسة عمله.

وأكدت أن اللجنة ستعمل اللجنة بسرية تامة وفقا للقانون وليست مخولة بالإدلاء بأي تصريحات، وسيتم نشر نتائج التحقيق بشكل رسمي وبكل شفافية ووضوح حال الانتهاء من التحقيق.