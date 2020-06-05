شكرا لبحثكم عن خبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في محافظة حجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر طبية، اليوم الخميس، بتسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، في محافظة حجة (شمال اليمن) الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأكدت، أن المستشفى الجمهوري بحجة سجل اليوم ، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، لحاج مصاب بالوباء في العقد السابع من عمره من أبناء مديرية قفل شمر، وذلك بعد تدهور حالته الصحية منذ ظهور أعراض إصابته بفيروس كورونا.

Advertisements

وحتى مساء الأربعاء، سجل اليمن إجمالا 419 إصابة بالفيروس، بينها 95 وفاة، و17 حالة تعاف.

ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.

وترفض مليشيا الحوثي إعلان الرقم الدقيق الخاص بحالات كورونا، بزعم إنها لا تريد إخافة السكان، وفق تصريح سابق لوزير الصحة في الجماعة طه المتوكل.