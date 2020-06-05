شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نازحو الحديدة في عدن الأكثر تضررا من الأمطار والسيول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020 الخليج 365 - متابعات سجلت مخيمات نازحي الحديدة المنتشرة في محافظة ومدينة عدن تأثرا شديدا بالسيول والأمطار الغزيرة، الخميس.

وتصدرت الأضرار التي لحقت بالمخيمات قائمة الفئات والتجمعات الأكثر تضررا. Advertisements ووفقا للشهادات والبيانات المتجمعة فإن مئات الأسر فقدت المأوى جراء تضرر المخيمات بالسيول الجارفة. وتضرر 11 مخيما للنازحين من محافظة الحديدة في عدن جراء الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض الجوي والسيول المندفعة التي جرفت الخيام وحاجيات النازحين. وعمليا فإن 1024 أسرة نازحة باتت بلا مأوى، بحسب الوحدة التنفيذية. ويفتقر هؤلاء أيضا إلى الغذاء والأساسيات المنقذة للحياة بما فيها مساعدات عاجلة.

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