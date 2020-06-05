شكرا لبحثكم عن خبر السلطات السعودية تعلن مغادرة معتمرين يمنيين الأراضي السعودية عبر منفذ الوديعة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السلطات السعودية الخميس مغادرة معتمرين يمنيين الأراضي السعودية إلى اليمن سالمين.

وقالت وزارة الحج والعمرة أن معتمرين يمنيين غادروا الأراضي السعودية إلى اليمن عبر منفذ الوديعة البري.

وفي تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر قالت الوزارة "وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الجوازات تشرف على مغادرة معتمرين من الجنسية اليمنية إلى وطنهم عن طريق منفذ الوديعة"

وأظهر فيديو نشرته الوزارة لحظات مغادرة المعتمرين اليمنيين على باصات النقل البري الجماعي.

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