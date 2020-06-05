شكرا لبحثكم عن خبر ”كورونا” يخطف أول عريس يمني قبل يوم من موعد زفافه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمدينة تعز ، الخميس، إن فيروس كورونا المستجد، خطف أول عريس يمني قبل يوم من موعد زفافه.

وذكرت المصادر أنه كان من المقرر أن يكون اليوم الخميس موعد زفاف الشاب حسن ناجي، الذي كان قد غمر منزله في منطقة حسنات بالمدينة بالبهجة والفرح والرقص، بعد أن أغدقها بالتجهيزات لاستقبال شريكة حياته التي كان من المقرر أن تلج منزل حبيبها اليوم، لكن حدث ما لم يكن في الحسبان.

وأوضحت المصادر بإن انتكاسة مفاجئة لم تمهل العريس ليستكمل بهجة أفضل أيام حياته، حتى حولته إلى جثة هامدة، بعد أن داهمته أعراض زكام منذ أسبوع، لكنه لم يعر ذلك اهتماماً حتى سقط فجأة دون سابق إنذار، فيما انهار جميع أفراد أسرته وجيرانه، وصدمت عروسه التي لا تزال حتى اللحظة غير مصدقة بما جرى لزوجها.

وكان حسن أبرم عقد قرانه خلال إجازة العيد بأمل أن يكون زفافه اليوم، بعد فاصل طويل من العزوبية، إلا أن الاقدر لم تشاء له أن يوضع في بدلة الفرح والزفاف، بل في كيس الموتى.

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