شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يرفعون أسعار القبور بعد تزايد الإقبال عليها بسبب جائحة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفعت المليشيا الحوثية من أسعار القبور في مناطق سيطرتها وخاصة في صنعاء ومحافظة إب مستغلة الإقبال الشديد من المواطنين على القبور في الآونة الأخيرة جراء فيروس كورونا .

وقالت مصادر مطلعة " للمشهد اليمني " اليوم الخميس أن وزاراة الأوقاف التابعة للحوثيين والتي حولت مصائب اليمنيين لصالحها قامت برفع سعر القبر الواحد في العاصمة صنعاء إلى مائة ألف ريال يتم توريدها بشكل رسمي لصالح المليشيا الحوثية دون باقي التكاليف الغير رسمية .

وأضافت المصادر أن الحوثيين رفعوا تسعيرة القبر الواحد في محافظة إب أيضا إلى ثمانين ألف ريال ويتم وتوريدها لصالح المليشيا .

وأكدت المصادر أن اربعة أفراد توفوا من أسرة واحدة في مدينة إب وأن المشرف الحوثي رفض عمل تخفيض كون الأسرة غير قادرة على دفع مايقارب نصف مليون ريال تكاليف القبور التي تورد بشكل رسمي بالإضافة إلى باقي المتطلبات لحراسة المقبرة وعمال الحفر .

هذا وتشهد المقابر هذه الأيام حضور العشرات من الجثث لمتوفيين والذين يتعرضوا لآخر مراحل النهب بعد أن استغلتهم المليشيا الحوثية في الحياة الدنيا بسلسلة من عمليات النهب منها إيقاف المرتبات ورفع الأسعار والضرائب والجبايات .

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