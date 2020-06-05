شكرا لبحثكم عن خبر نجاة ”عروسة يمنية” بأعجوبة ومقتل والدتها وشقيقها وإصابة آخرين بنيران طقم حوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، اليوم الخميس، بنجاة "عروسة يمنية" بأعجوبة ومقتل والدتها وشقيقها وإصابة آخرين بنيران طقم حوثي.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي كانوا على متن أحد الاطقم الذي قام أحد أفراده بإطلاق الرصاص بإتجاه باص صغير كان يمشي خلف الطقم، بخط المعاين، قرب مطعم الدار بالمدينة، ما أدى إلى مقتل والدة العروسة و شقيقها، فيما نجت عروستهم بأعجوبة، وأصيب عدة اشخاص بينهم سائق دراجة نارية كان مارا بنفس مكان وزمان وقوع الجريمة.

واشارت المصادر إلى أن الطقم فر بمسلحيه وهم يصرخون بأن الرصاص لم تأتي منهم بل أنها كانت تستهدفهم.

ولفتت المصادر إلى أن الاسرة التي ينتمي اليها الضحايا جاءت من منطقة حبيش إلى المدينة بغرض شراء كسوة لابنتهم العروسة.

ونوهت المصادر بأن الطقم تم احتجازه بأحد إدارات شرطة المدينة، تمهيدا للتحقيق في الحادثة.

وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة المليشيا، انفلات أمني وأعمال قتل ونهب وتقطعات واستيلاء على ممتلكات عامة وخاصة، بشكل غير مسبوق.

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