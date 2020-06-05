شكرا لبحثكم عن خبر مصادر قالت أنه توفي بكورونا.. جماعة الحوثي تعلن وفاة واحد من أهم مرجعياتها الدينية في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نعت جماعة الحوثي أحد أهم علماؤها ومرجعياتها حسين بن مجد الدين المؤيدي. ووفقا لمصادر طبية فإن المتوفي المؤيدي مات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في صنعاء. Advertisements ونعى رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الحوثي مهدي المشاط ومحمد عبد السلام الناطق الرسمي وهيئة علماء الحوثي الراحل. ويعتبر المؤيدي واحد من أهم مرجعيات الفكر الشيعي في اليمن وهو نجل مجد الدين المؤيدي المرجعية الشهير في صعدة واليمن. وتتكتم جماعة الحوثي على ضحايا كورونا في صنعاء والذي حصد الكثير من المواطنين وأعضاء الجماعة.

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