شكرا لبحثكم عن خبر الوطن يخسر هامة علمية كبيرة .. وفاة أستاذ الأطباء في اليمن و وزير الصحة السابق ”ثابت ناشر” بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفي أستاذ الأطباء في اليمن ومؤسس كلية الطب بجامعة صنعاء و وزير الصحة الأسبق، البروفسور "ثابت محسن ناشر" ، في أحد مستشفيات صنعاء، مُتأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

ويحمل ناشر شهادة الدكتوراه في أمراض الدم وسرطان الغدد اللمفاوية والطحال من رومانيا ويمتلك مركز ناشر لأمراض الدم وأورامه في العاصمة صنعاء, وهو أستاذ الطب الباطني بجامعة صنعاء ومؤسس الزمالة العربية في اليمن, التي تخرج منها آلاف الاستشاريون في شتى التخصصات.

وبوفاة البروفيسور/ثابت محسن ناشر ابو الأطباء و مؤسس البورد العربي باليمن يفقد الوطن هامة علمية طبية كبيرة و ينظم لكوكبة من الاطباء ضحايا كوفيد19 بلغو اكثر من 33 طبيبا في اليمن خلال اسبوعين .