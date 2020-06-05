شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يطلع مجلس الوزراء على آخر المستجدات الميدانية ويؤكد أن الجيش والمقاومة مستمرين في التصدي للتصعيد العسكري الحوثي (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ، أن أبطال الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل ، وبدعم وإسناد من الأشقاء في قوات التحالف العربي الداعم للشرعية اليمنية ، يتصدون للتصعيد العسكري المستمر من قبل جماعة الحوثي الإنقلابية التي تستمر برفض الدعوات الإنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وقدم وزير الدفاع لمجلس الوزراء ، تقرير مفصل حول مستجدات الوضع الميداني المتصاعد في عدد من الجبهات المشتعلة ، على ضوء استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، وعدم استجابتها للهدنة الإنسانية المعلنة من قوات الجيش الوطني والحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة .

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وأكد المقدشي في الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء عن بُعد عبر الدائرة المرئية ، الخميس ، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل مستمرين في التصدي للهجمات الحوثية وافشالها والسيطرة على عدد من المواقع الهامة التي كانت تسيطر عليها الجماعة في عدد من الجبهات المشتعلة باليمن .

وقال وزير الدفاع في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر "‏برئاسة دولة الأخ رئيس الوزراء د. معين عبدالملك، شاركنا في اجتماع مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي، وأطلعنا المجلس على المستجدات الميدانية وأكدنا أن أبطال جيشنا وبجانبهم المقاومة والأشقاء في التحالف يتصدون لتصعيدات الجماعة الحوثية التي ترفض الدعوات الانسانية لمواجهة جائحة كورونا" .

و اوردت وكالة الأنباء اليمنية سبأ ، أن مجلس الوزراء جدد استنكاره للرفض المستمر من قبل جماعة الحوثي الانقلابية للنداءات العلنية المتكررة في سبيل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا ، وتبني سياسة صحية موحدة ، بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن اليمني ، مجددا استنكاره رفض المليشيات للهدنة ووقف إطلاق النار المعلن من الحكومة وتحالف دعم الشرعية .

ونقلت الوكالة ، تجديد مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدوره ومهامه في سبيل حماية الوطن والمواطنين والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة الأراضي اليمنية ، وانهاء الانقلاب وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الجماعة المدعومة من النظام الإيراني .

ووجه مجلس الوزراء التحايا والتقدير والاجلال لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف المواقع والجبهات ، مشيدا بالبطولات التي تسطرها يوميا ، و افشالها لكل خطط التصعيد العسكرية الحوثية التي ترفض كل الدعوات والنداءات الأممية والدولية لوقف إطلاق النار وتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا.