شكرا لمتابعة خبر عن قيادي مؤتمري : إنقلاب الانتقالي مصيره الفشل .. وعلى قياداته الحفاظ على رصيدهم ومواجهة مشروع إيران الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مستشار وزير الإعلام اليمني فهد طالب الشرفي أن الانقلاب الذي نفذه ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية اليمنية في عدن مصيره الفشل.

واوضح القيادي المؤتمري فهد الشرفي في تغريدة على حسابة في تويتر: أن انقلاب المجلس الانتقالي لن يكون اقوى من انقلاب جماعة الحوثي.

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مطالبا قيادات المجلس بأن يحافظوا على رصيدهم في مواجهة مشروع ايران الحوثي وان يحتكموا للعقل والمنطق.

وقال الشرفي في تغريدته: "‏الانقلاب العيدروسي مصيره للفشل فليس بأقوى من الحوثي وعليه ومن معه ان يحافظوا على رصيدهم في مواجهة مشروع ايران الحوثي وان يحتكموا للعقل والمنطق".

وأضاف: "لن يجد الجنوبيون من يحتويهم ويتسع لهم ويصبر على شطحاتهم كالرئيس عبدربه منصور هادي وفقه الله".

واختتم مستشار وزير الاعلام اليمني تغريدته بهاشتاج: "#مع_الحكومة_ضد_التمرد_الانفصالي".