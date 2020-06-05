شكرا لمتابعة خبر عن من هو قائد حملة المداهمات في عدن والقيادي بالانتقالي الذي هدد السكان بالإبادة الجماعية؟.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن ان اشتباكات وحرب شوارع اندلعت فجر اليوم الجمعة بين قوات الانتقالي ومسلحين في كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن .

واضافت المصادر ان الاشتباكات اندلعت بعد ان هاجمت مجموعة مسلحة طقم أمني يتبع المجلس الانتقالي بجانب مبنى البنك المركزي بمدينة كريتر بعدن ، وإصابة اثنين من افراده ، أعقب ذلك هجوم بالنيران على قوات الأمن أثناء ملاحقتها مشتبه بهم.

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واشارت المصادر ان الاشتباكات المسلحة وقعت بين مليشيات الانتقالي بقيادة اوسان العنشلي ومسلحين في حي الطويلة بكريتر , مما سبب الهلع لدى سكان المنطقة .

وتداول ناشطون قيادي في المجلس الانتقالي يهدد ابناء كريتر بعدن ويتعهد بتصفيتهم ويتهمهم بالخيانة , وسط حملة يقودها اوسان العنشلي لاقتحام الاحياء السكنية بمدينة كريتر منذ البارحة اثارت هلع النساء والاطفال بعد اطلاقها النار بكثافه وعشوائية على الاحياء السكنية.