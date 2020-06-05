شكرا لمتابعة خبر عن إندلاع مواجهات عنيفة على تخوم "زنجبار" والجيش يتقدم من ثلاثة محاور .. ومصادر تكشف عن المسافة التي تفصله عن عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، اليوم في العديد من جبهات القتال بمحافظة أبين.

وذكرت مصادر ميدانية في تصريح لـ " أحداث نت " قبل قليل، أن المعارك تجددت بين الطرفين ظهر اليوم ، في محيط مدينة زنجبار مركز محافظة أبين ،على بعد 60 كم شرق العاصمة المؤقتة عدن.

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وقالت المصادر ، أن قوات الجيش تتقدم من ثلاثة محاور نحو مدينة زنجبار، بعد دكها لتجمعات وآليات مليشيات الانتقالي بقصف مدفعي عنيف، في منطقة الطرية شرقي زنجبار.

وكشفت المصادر عن تمكن قوات الجيش، من فتح ممر بإتجاه غرب مدينة زنجبار .

وأضافت المصادر بأن مليشيات الانتقالي في الأجزاء التي تسيطر عليها من وادي سلا ، تعرضت لعملية التفاف ناجحة من قبل قوات الجيش والحقت بها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد . مشيرة إلى فرار العديد من عناصر الانتقالي من المواقع التي كانت تحت سيطرتها في وادي سلا.

وأوضحت مصادر أن قوات الجيش أصبحت على مسافة قريبة من مدينة جعار مركز مديرية خنفر ، بعد أن تمكنت من السيطرة على ما تبقى من منطقة الدرجاج في عملية الالتفاف التي نفذتها بعد ظهر اليوم.

كما كشفت المصادر عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة من مليشيات طارق صالح إلى جبهة الشيخ سالم بمحافظة أبين لأسناد مليشيات الانتقالي في صد زحوفات قوات الجيش عبر طريق قرن الكلاسي.

وأفادت بأن المواجهات في الأثناء تدور على تخوم زنجبار من ثلاثة محاور . متوقعة سيطرة الجيش على المدينة خلال الساعات القليلة القادمة.