 عودة 117 من العالقين في جيبوتي عبر أول رحلة بحرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 5 يونيو 2020

الخليج 365 - متابعات

وصلت، الخميس، أول رحلة بحرية لإجلاء العالقين في جيبوتي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد-19" إلى محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" ، أن "117 يمنياً من العالقين في جيبوتي وصلوا إلى ساحل مديرية ذوباب (غرب تعز)، بعد إجراء فحص الـ (بي سي آر) وتأكيد خلوهم من فيروس كورونا".

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وأشارت إلى أن "من المقرر انطلاق الرحلة الثانية لإجلاء اليمنيين من جيبوتي، مطلع الأسبوع القادم، بعد ما كانت مقررة اليوم الخميس، وتم تأجيلها بسبب الحالة المدارية التي تشهدها المنطقة".

بسبب الحالة المدارية التي تشهدها المنطقة".

ويأتي ذلك في إطار إعادة العالقين اليمنيين، وفق بروتوكول أقرته الحكومة اليمنية في 20 من الشهر المنصرم، تضمن اشتراطات صحية للحيلولة دون نقل الوباء عبرهم.

وكانت رحلة جوية أقلت أمس الأربعاء، 150 من العالقين اليمنيين في الأردن، إلى مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، سبقتها رحلة مماثلة الخميس الماضي، على متنها 152 آخرين.