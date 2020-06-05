شكرا لمتابعة خبر عن حكومة الشرعية : تكشف رسميا عن توتر مع أرتيريا وتطالب بوقف .. الاعتداءات المتكررة والممارسات الغير مقبولة (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس 4 يونيو/حزيران، دولة إريتريا إلى وقف الاعتداءات وعمليات الاختطاف المتكررة لصيادين محليين.

جاء ذلك في تدوينة لوزير الثروة السمكية، فهد كفاين، عبر ”فيسبوك“، غداة اتهام إريتريا باختطاف 4 صيادين من مياهها الإقليمية في البحر الأحمر.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وكشف ”كفاين“ عن "اعتداءات متكررة من الجانب الإريتري على الصيادين اليمنيين في المياه اليمنية واختطاف العشرات منهم، ومصادرة قواربهم. آخرها قبل يومين".

وقال الوزير اليمني: "هذه الممارسات غير مقبولة وينبغي أن تتوقف".

كما دعا السلطات الإريترية إلى إطلاق سراح الصيادين اليمنيين، الذين تم اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية، وتسليم القوارب والمعدات التي تم الاستيلاء عليها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، عن أسر 8 جنود إريتريين أثناء دخولهم المياه الإقليمية، قبالة جزيرة حنيش، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن.

والأربعاء، دخلت قوات خفر السواحل الإريترية إلى المياه الإقليمية اليمنية قبالة سواحل الخوخة والمخا، على بعد 18 ميل بحري، واختطفت أربعة صيادين يمنيين واقتادتهم إلى إريتريا.

وسبق أن تنازعت اليمن وإرتيريا على جزر أرخبيل "حنيش"، الواقعة بين سواحل البلدين، قرب مضيق باب المندب الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تفصل محكمة تحكيم دولية لصالح اليمن، عام 1998.