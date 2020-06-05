شكرا لمتابعة خبر عن هذا ماقاله رئيس المجلس الانتقالي لأسرة الشهيد الصحفي القعيطي؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي، إن الشهيد الإعلامي نبيل حسن القعيطي، كان وسيظل رمزاً من الرموز الوطنية الجنوبية التي يعتز ويفتخر بها شعبنا.

وعبّر الزُبيدي في اتصال هاتفي أجراه مساء امس مع فتحي القعيطي شقيق الشهيد، وخاله عبدالرب حسين سعيد عن تعازيه ومواساته الصادقة لهما ولأسرة وذوي الشهيد البطل، مؤكداً أن المجلس سيحمل على عاتقه مهمة متابعة خيوط هذه الجريمة النكراء وكشف الجناة الارهابيين وأخذ القصاص منهم.

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وقال الزُبيدي: “إن استشهاد القعيطي مثّل خسارة وصدمة كبيرة، لكن عزاؤنا إنه قد استشهد في سبيل قضية حملها وآمن بها”.

وعدد القائد مناقب وسجايا الشهيد، مشيداً بجهوده وعمله النشط والدؤوب الذي أوصله إلى العالمية ليكرمه العالم كأحد أشجع مصوري الحرب وأسهم ذلك في وصول قضية ونضال وتضحيات شعبنا إلى الإعلام الدولي.

من جهتهما عبر شقيق وخال الشهيد نبيل القعيطي عن تقديرهما واعتزازهما بهذا الاهتمام الذي أبداه الزُبيدي وقيادة المجلس تجاه ابنهما البطل نبيل القعيطي منذ لحظة استشهاده وهو ماخفف عن أسرته الشعور بفداحة المُصاب.

وأكدا أن الشهادة والتضحية كانت حلم الشهيد وقد نالها وأن كل محبيه وذويه ماضون وبإخلاص على دربه وصولاً إلى المستقبل المنشود الذي خط ملامحه بدمه الطاهر ودماء آلاف الشهداء.