شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن:العاصمة’’صنعاء‘‘على موعد مع هذا الحدث الكوني والظاهرة الفلكية الفريدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/06/04 الساعة 04:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال الخبير الفلكي والجغرافي السعودي الدكتور عبدالله المسند، إن الكرة الأرضية ستشهد كسوفاً حلقياً للشمس في 21 يونيو المقبل، يمكن مشاهدته في اليمن والسعودية وسلطنة عمان.

وأكد المسند أن صنعاء هي العاصمة الوحيدة في العالم التي سيمر مركز ظل القمر من فوقها وفقاً للعربية نت.

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وأوضح أنه يمكن مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية في خمس دول بقارة أفريقيا وهي (الكونغو، إفريقيا الوسطى، جنوب السودان، إثيوبيا، وإريتريا) 4و دول في آسيا هي (باكستان، الهند، الصين، وتايوان) ثم ينتهي في المحيط الهادئ.

تجدر الإشارة إلى أن الكسوف الحلقي القادم سيتزامن مع ظاهرة فلكية سنوية، وهي تعامد الشمس التام فوق مدار السرطان، إيذاناً ببدء فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، ومدار السرطان يمر من فوق وسط السعودية تقريباً.