شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات المعارك في’’مأرب‘‘..وتفاصيل استهداف الحوثيون معسكر العلم بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/06/04 الساعة 04:49 مساءاً (الخليج 365_متابعات)



أفادت مصادر عسكرية في محافظة مأرب بأن معارك عنيفة تدور منذ مساء أمس الأربعاء حتى الأن في جبهات محافظة مأرب بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي.

وبحسب المصادر فإن ميليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال هذه المعارك.

من جهة أخرى أفادت مصادر مقربة من ميليشيا الحوثي بأن الميليشيا أطلقت صاروخ بالستي اليوم الخميس على معسكر العلم في محافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن انفجار عنيف هز مدينة مأرب اثر انفجار صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا باتجاه مدينة مأرب.

