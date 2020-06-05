شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل:السيول والامطار الغزيرة تغرق شوارع’’عدن‘‘ وتتسبب بتضرر بعض المنازل والممتلكات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/06/04 الساعة 04:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

هطلت أمطار غزيرة، فجر اليوم الخميس، على مديريات العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن، ما تسبب بتضرر بعض المنازل والممتلكات.

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وقالت مصادر محلية، إن امطار غزيرة طلت اليوم على معظم احياء وشوارع مدينة عدن، نتيجة المنخفض المداري القادم من بحر العرب.

وأضافت المصادر، أن الأمطار أغرقت شوارع مدينة كريتر في مديرية صيرة، ما تسبب تضرر بعض المنازل والممتلكات.

وأوضحت أن الامطار التي شهدتها المدينة اليوم لم تكن بغزارة الامطار التي شهدتها المدينة في ابريل/نيسان المنصرم وخلفت ضحايا وخسائر مادية كبيرة.

