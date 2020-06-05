شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة المحلية بمديرية المقاطرة محافظة لحج تغلق’’هيجة العبد‘‘الخط الرابط بين محافظتي عدن وتعز..وتطلق تحذير عاجل من كارثة مرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/06/04 الساعة 04:36 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال مصدر محلي لصحيفة ( عدن الغد) في مديرية المقاطرة عن اغلاق الخط الرابط بين محافظتي عدن وتعز. Advertisements واشار المصدر ان السلطة المحلية بمديرية المقاطرة محافظة لحج اغلقت هيجة العبد بسبب السيول الجارفة التي شهدتها المديرية. وتابع قائلا الآن قوة السيل تزداد بشدة في وادي معبق في نقيل هيجة العبد الخط الرابط بين محافظتي عدن. ونوه نرجو ابلاغ اصحاب السيارات والبوابير بوقف حركة السير حتى لاتكون هناك كارثة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطة المحلية بمديرية المقاطرة محافظة لحج تغلق’’هيجة العبد‘‘الخط الرابط بين محافظتي عدن وتعز..وتطلق تحذير عاجل من كارثة مرعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.