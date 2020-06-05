ناشدت الحكومة بالتدخل العاجل.. - سلطة حضرموت تعلن مدينتي "حجر وميفع" مناطق منكوبة جراء السيول

أعلن محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم الخميس، مديرية حجر ومدينة ميفع بمديرية بروم ميفع، مناطق منكوبة نتيجة المنخفض الجوي الذي ضرب محافظة حضرموت، خلال اليومين الماضيين.



وقال البحسني، إن المنخفض الجوي، تسبب بحدوث فيضانات لجميع مشاريع المياه في مديرية حجر وجرف القنوات والأراضي الزراعية، وجرف الكثير من أشجار النخيل، ومنازل المواطنين، والطرقات.



وناشد الحكومة بالتدخل السريع لمساعدة المواطنين في مديرية حجر ومدينة ميفع، بعدما جرفت الفيضانات منازل العديد منهم، ومشاريع مياه الشرب والقنوات والأراضي الزراعية الشاسعة، وأحدثت أضراراً كبيرة بأشجار النخيل والطرقات ومنعت التواصل بين مناطق المديرية.



ووجه البحسني، بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ونائبه مدير عام الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد باخلعة، وتضم في عضويتها المهندسين والمختصين في المياه والكهرباء والطرق والجسور والأشغال العامة والزراعة والري.



وأشار المحافظ إلى أن مهمة اللجنة التحرّك بشكل سريع اليوم الخميس، إلى مديرية حجر والمكوث بها، للوقوف على أضرارها جرّاء الأمطار والسيول التي شهدتها بسبب المنخفض الجوي، والرفع بالأضرار والخسائر في الممتلكات والطرق والقطاع الزراعي، ومساعدة المواطنين والوقوف إلى جانبهم وتقديم العون لهم، والرفع باحتياجاتهم الضرورية بشكل عاجل الى قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.



وتسببت السيول بتهدم عشرات المنازل وجرف مزارع ونزوح أكثر من 130 أسرة حتى الآن وفق بيانات محلية.



وتعتبر مديرية حجر، من أكبر المديريات في حضرموت المشهورة بالزراعة وخصوصاً أشجار النخيل.



وكان ناشطون محليون قد تداولوا أمس الأربعاء، مقاطع وصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر حجم المعاناة التي خلفتها الفيضانات، في مديرية حجر، من تهدم للبيوت وجرف للمزارع.

