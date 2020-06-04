شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقرار خطة عمل لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض عقب السيول في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر اجتماع مشترك عقد بمحافظة المهرة، اليوم، خطة عمل طويلة الأمد بمشاركة الجهات الرسمية بقطاعات الصحة والنظافة والأشغال العامة ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة انتشار الأوبئة والأمراض مثل الملاريا وغيرها من الحميات، وذلك بعد تعرض المهرة لحالة مدارية رافقتها أمطار غزيرة وسيول، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وجرى خلال الاجتماع الذي ضم مكتب الصحة العامة والسكان، وصندوق النظافة والتحسين ومكتب الأشغال العامة في المهرة، مناقشة الخطة المشتركة، وما سيرافقها من حملة إعلامية توعوية مكثفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد ودورهم الريادي في رفع مستوى الوعي لدى المجتمع.

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