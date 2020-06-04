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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعز.. وصول أول رحلة بحرية لنقل العالقين اليمنيين في جيبوتي إلى ذباب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 يونيو 2020
وصلت إلى ساحل ذباب بمحافظة تعز، اول رحلة بحرية تقل 117 يمنيا من العالقين في جيبوتي، بعد إجراء فحص الـ (بي سي ار) وتأكيد خلوهم من فيروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
ومن المقرر انطلاق الرحلة الثانية لإجلاء اليمنيين من جيبوتي، مطلع الأسبوع القادم، بعدما كانت مقررة اليوم الخميس، وتم تأجيلها بسبب الحالة المدارية التي تشهدها المنطقة.
ويأتي ذلك بإشراف السفارة اليمنية في جيبوتي، ووفقا للبروتوكولات الصحية اللازمة المعتمدة من جانب اللجنة الوطنية العليا للطوارئ، لإعادة العالقين من المواطنين اليمنيين الذي تقطعت بهم السبل في الخارج.
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