شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يقتلون والدة وشقيق عروس .. في مدينة إب وتحول العرس إلى مأتم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل شاب ووالدته وأصيب آخرون برصاص جماعة الحوثي في محافظة إب وسط اليمن، في ظل انتهاكات وجرائم يومية تمارسها جماعة الحوثي بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن شاب قتل مع والدته وأصيب سائق دراجة نارية برصاص جماعة الحوثي في منطقة "المعاين" غرب مدينة إب.

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وأضافت المصادر أن مسلحين كانوا على متن طقم حوثي أطلقوا الرصاص تجاه الباص الذي كان يمشي بعد الطقم في الخط العام بمنطقة المعاين، وقتلوا شاب ووالدته كانوا على متن الباص، وأصيب آخرون بينهم سائق دراجة نارية.

وبحسب المصادر فإن المواطن بشير طه الجعفري قتل مع والدته، وكانا في مهمة شراء ملابس للعرس الذي كان على بعد أيام لشقيته، وحولته جماعة الحوثي إلى مأتم.

وعقب الجريمة واصل الطقم الحوثي طريقة وكأن شيئا لم يحدث مستهترا بدماء الأبرياء التي أزهقها بدم بارد.

وتواصل جماعة الحوثي ارتكاب جرائمها بشكل مستمر ضد المواطنين في مدينة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ انقلابها على الشرعية.