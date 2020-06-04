شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الوزير الذي توفي اليوم الخميس في العاصمة صنعاء بكورونا( الاسم والصورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي وزير الصحة اليمني الأسبق، الدكتور ثابت محسن ناشر، فجر اليوم الخميس، في العاصمة صنعاء، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر طبي، إن الدكتور ناشر توفي في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

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وقد نعى الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية الاسبق على صفحته بتويتر الوزير ناشر قائلاً : "خسرت اليمن علمًا من اعلام الطب في اليمن الدكتور ثابت محسن الذي زاملته على مدى خمسين عاما ، فكان الطبيب الانسان و المعلم المبدع والملتزم بقيم المهنة و الصديق الصدوق الملتزم بالانجاز سواء عندما كان وزيرا للصحة او استاذ في كلية الطب رحمه الله و جزاه خيرا عل عطائه ومثاليته وانسانيته" ويعد الدكتور ثابت محسن ناشر، مؤسس كلية الطب في جامعة صنعاء، أول وزير صحة عربي أسبق يقضي نحبه بهذا الفيروس المستجد.