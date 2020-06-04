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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ورد قبل قليل.. الحوثي يعلن رسميا انسحابه الكامل من هذه المحافظة وينشر بنود العرض الثمانية "ماذا حدث؟"

نقلت وساطة قبلية جديدة، الخميس، عرضاً حوثياً لمشايخ النكف القبلي بمديرية ردمان، يتكون من 8 بنود لحل قضية مقتل جهاد الأصبحي التي وقعت الشهر الماضي بمديرية الطفة. وبحسب مصدر قبلي، تضمن العرض انسحاب قوات الحوثي من كامل مديريات البيضاء، على أن يشكل أبناء المحافظة مجلس أعيان لإدارة شؤونها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تفاصيل عملية محاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عاجل الحكومة الشرعية تطلع الكويت على الكارثة الحقيقية التي تحدق باليمن والمنطقة عاجل... انفجار عنيف وضخم في معسكر للجيش الوطني بمأرب وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.. أسماء وتفاصيل أولية ورد للتو.. قناة "المسيرة " تفاجأ سكان العاصمة ببث هذا الخبر الصادم والمثير للمخاوف ! تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها وردنا الان.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير "سعود"(صورة) Advertisements وردنا الان.. خبير فلكي يقول :صنعاء ستشهد ظاهرة فلكية لم تشهدها أي عاصمة في العالم !شاهد ماهي! لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم كما تضمن العرض أن يضمن مشايخ البيضاء تأمين المحافظة وعدم السماح بمرور أي قوات للتحالف عبرها لمقاتلة الحوثيين. وينشر "يمن الغد" بنود العرض: 1- ينسحب الحوثيون من كامل مديريات البيضاء وتسليم المحافظة لأبنائها. 2 يضمن مشايخ المحافظة تأمين المحافظة وعدم السماح بمرور أي قوات للتحالف عبر المحافظة لمقاتلة الحوثيين. 3- يحتفظ الحوثيون بتواجد أمني وعسكري في مدينة رداع ومنطقتي ريام والمكلة وتورد واردات المنطقتين بالمناصفة للمركزية والمحلية. 4- يشكل أبناء المحافظة مجلس أعيان يدير شؤون المحافظة بالكامل. 5- للحوثيين من أبناء المحافظة كامل حقوقهم كبقية أبناء المحافظة الآخرين ويضمن مجلس أعيان المحافظة سلامة وأمن المنتمين للحوثيين من المحافظة. 6- تسليم الجناة قتلة الشهيدة جهاد الأصبحي لمحكمة يختارها مجلس القضاء بصنعاء لينالوا جزاءهم العادل. 7- تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بين صنعاء والبيضاء بالتساوي لها مقران بصنعاء ورداع. 8- يقوم مجلس الأعيان باختيار محافظ ومدير أمن وقائد محور عسكري ويطلب كل العسكريين من أبناء المحافظة السابقين ما قبل 2015 وتجنيد عدة كتائب بخطة من مجلس المحافظة حسب الاحتياج.

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