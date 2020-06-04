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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر عاجل وردنا الآن من مركز الأرصاد وهذا ماسيحصل خلال الـ 24 ساعة القادمة

دعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى أخذ الاحتياطات اللازمة من تدفق السيول في الشعاب والوديان حفاظا على سلامتهم وذلك خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحذر المركز في نشرته الجوية الصيادين ومرتادي البحر حول أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

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وأشار إلى أن الأجواء في المرتفعات الجبلية ستكون غائمة جزئيا إلى غائمة، حيث تتشكل السحب الركامية الكثيفة التي يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على المحافظات الجبلية من تعز ولحج جنوبا حتى صعدة شمالا وتمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات الضالع والبيضاء وشبوة في فترتي الظهيرة والمساء وتستمر حتى ساعات متأخرة من الليل.

وذكر أن الأجواء بالمناطق الساحلية ستكون غائمة جزئيا على السواحل الشرقية وغائمة جزئيا إلى غائمة بسحب ركامية كثيفة يرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً على السواحل الجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

فيما ستكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة على السواحل الشرقية وشرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الجنوبية، وستكون جنوبية غربية على السواحل الغربية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 22 عقدة على الأجزاء الجنوبية منها.

ولفت المركز إلى أن الأجواء في المناطق الصحراوية ستكون صحوة إلى غائمة جزئيا مع احتمال تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، فيما الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئيا مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة تصل أقصى سرعة لها إلى 22 عقدة.

وكانت قد هطلت أمطار متوسطة إلى شديدة الغزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، أغلبها خارج نطاق محطات الرصد الجوي سالت على إثرها الشعاب والوديان، كما سجلت محطات الرصد الكميات الآتية: عمران 25.4 ملم، ذمار 42.0 ملم، صنعاء 24.0 ملم، السدة 18.0 ملم، المحويت 10.0 ملم، إب 8.6 ملم، وحجة 7.0 ملم.