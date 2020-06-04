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صنعاء - ياسمين الخيامي - تنبيه للمواطنين في هذه الأماكن بإخلاء منازلهم والبحث عن سكن بديل بأقصى سرعة ( هذا ما قد يحدث )

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية ان آثار المنخفض الجوي ما تزال مستمرة. و أشار المركز في نشرته التحذيرية باللون الأصفر الصادرة صباح اليوم الخميس ٤ يونيو/حزيران ٢٠٢٠، ان المنخفض الجوي أثر على أجواء البلاد خلال الأيام الماضية، من خلال كمية الرطوبة التي دفعها إلى أجواء محافظات (شبوة، مأرب، الجوف، البيضاء، أبين، الضالع) و أجواء المرتفعات من محافظة صعدة شمالاً إلى محافظة لحج جنوباً. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: تفاصيل عملية محاولة اغتيال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عاجل الحكومة الشرعية تطلع الكويت على الكارثة الحقيقية التي تحدق باليمن والمنطقة عاجل... انفجار عنيف وضخم في معسكر للجيش الوطني بمأرب وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات بارزة.. أسماء وتفاصيل أولية ورد للتو.. قناة "المسيرة " تفاجأ سكان العاصمة ببث هذا الخبر الصادم والمثير للمخاوف ! تفاصيل مكالمة مسربة بين رئيس الوزراء معين عبدالملك وريم الهاشمي بعد انتهاء موتمر المانحين وماذا دار حول ظهور طفلها Advertisements وردنا الان.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير "سعود"(صورة) وردنا الان.. خبير فلكي يقول :صنعاء ستشهد ظاهرة فلكية لم تشهدها أي عاصمة في العالم !شاهد ماهي! لأول مرة منذ هروبها..السعودية رهف القنون تكشف من هو عشيقها ( صورة ) بعد واقعة ريم الشمري.. محامية كويتية تعتذر للمصرين وتدافع عنهم و توقع المركز إمتداد التأثير إلى محافظة عدن، و تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة، و هطول أمطار متفاوتة الشدة بين المتوسطة و الغزيرة خلال الساعات القادمة على تلك المناطق. و لا يزال المركز يحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بالإبتعاد عن مجاري السيول أثناء أو بعد هطول الأمطار. كما حذر قاطني المنازل الطينية بأخذ الاحتياطات اللازمة حفاظاً على سلامتهم. و لفت المركز إلى ان أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية هطلت خلال الساعلت الماضية، و كانت أغلبها خارج إطار محطات الرصد الجوي.

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